Cidades da Amazônia estão entre 10 maiores emissores de gás carbônico

Além das emissões mapeadas, o SEEG Municípios também catalogou as remoções de gases de efeito estufa, que reduzem as emissões líquidas. Municípios amazônicos também estão entre os líderes de remoções.

Sete cidades amazônicas estão entre os 10 maiores municípios emissores de gases carbônicos no Brasil. Em 2018, esses municípios emitiram, juntos, 172 milhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa, que chega ser uma emissão maior do que a de países como Peru e Bélgica.

