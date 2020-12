Aldeias do Alto Solimões resistem ao avanço da Covid-19

Indígenas da etnia ticuna que habitam a região do Alto Solimões, no estado do Amazonas, estabeleceram normas rígidas para a entrada de visitantes e evitam se deslocar até centros urbanos para tratar da Covid-19.



As aldeias vizinhas Umariaçu I e II ficam próximas à cidade de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, e têm fluxo grande de pessoas. Já a aldeia de Campo Alegre, em São Paulo de Olivença, fica distante de centros urbanos e tem acesso difícil. Os deslocamentos são feitos principalmente de barco.



Em Umariaçu II, a Guarda Civil Indígena que controla a entrada principal da aldeia local. O grupo é formado por membros da comunidade e só autorizam a entrada moradores e visitantes autorizados. O uso de máscara é obrigatório.



A cacique de Campo Alegre, Luciana Custódio Marques, afirma que “lutou muito” para convencer seu povo a ficar na aldeia.



Nessas e noutras aldeias, o isolamento contra o avanço da Covid-19 segue firme. Lideranças relatam que houve medo e escaladas de casos no início da pandemia, mas que, no momento, a situação está controlada.



O jornal O Globo acompanhou uma operação conjunta dos ministérios da Saúde e da Defesa em Umariaçu II e na aldeia Campo Alegre, realizada entre os dias 7 e 14 de dezembro.



A iniciativa levou 27 profissionais de saúde e três toneladas de remédios e equipamento de proteção para cinco aldeias da região. A previsão era que 16,8 mil indígenas fossem beneficiados, 8 mil com atendimentos diretos. Todos os integrantes da comitiva foram testados antes do embarque.



Alguns indígenas também atuam como médicos ou agentes de saúde. Em Umariaçu, foi criada uma equipe de “farejadores”, como eram chamados, que iam de casa em casa procurando quem tinha sintomas de Covid-19. Trabalho semelhante é feito por um grupo de agentes indígenas de saúde em Campo Alegre.