Wilson Lima fala sobre projetos de sustentabilidade na abertura da Glocal Experience Amazônia

Manaus/AM - O governador Wilson Lima destacou, neste sábado (26), que o Amazonas tem apresentado ao Brasil e ao mundo o potencial que tem para se consolidar como protagonista do desenvolvimento socioambiental. A declaração foi feita durante a abertura da Glocal Experience Amazônia 2023, realizada em Manaus.

Segundo o governador, eventos como a Glocal servem para que as pessoas que não vivem a realidade local, conheçam e reconheçam o valor de um estado que possui 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 97% de sua floresta nativa preservada, um quinto do volume total de água doce do planeta, além de abrigar 50% da população indígena de todo o território brasileiro.

“Esse é um evento importante em que a gente chama a atenção do mundo para discutir a Amazônia do ponto de vista de quem mora na Amazônia. Algo em torno de 80% dos palestrantes que estarão aqui serão formados por pessoas que fazem parte da nossa região. A Glocal tem um conceito muito interessante, que é o de pensar globalmente as questões, mas agir localmente”, avaliou Wilson Lima.

Para o governador, só se pode intervir, elaborar projetos e políticas públicas adequadas se essa realidade for de amplo conhecimento de quem se dispõe a executar essas ações, sem esquecer do elemento humano nesse processo. “Então, a gente precisa avançar nessas políticas que são importantes para que a gente possa ter o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável só se faz quando a gente leva o mínimo de dignidade para as pessoas”, frisou.

Na ocasião, Wilson Lima apresentou projetos que o estado vem realizando em favor do desenvolvimento sustentável, como a Escola da Floresta, que vai construir unidades educacionais em Unidades de Conservação (UCS) e que já está em implantação com a construção da primeira escola voltada à educação ambiental, sustentabilidade e saberes tradicionais, além da busca por parcerias nacionais e internacionais para projetos com foco no desenvolvimento sustentável.

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), cerca de R$ 240 milhões em recursos já foram captados pelo Estado para projetos ambientais, oriundos de órgãos nacionais e internacionais desde 2019. Desse total, R$ 75 milhões, aproximadamente, só em 2023.

“É muito importante que nesses espaços dessas discussões internacionais nós tenhamos vozes. Nos últimos anos o Governo do Amazonas tem conseguido captar bastante recursos internacionais, ajudando no foco desse desenvolvimento”, disse o titular da Sema, Eduardo Taveira.

Entre os presentes na abertura, além do governador Wilson Lima, estiveram o diretor-executivo da Glocal, Rodrigo Baggio; além de secretários de Estado.

“A maior parte dos palestrantes, das pessoas que estão aqui, é da Amazônia. Estamos trazendo a voz dos amazônidas para a Glocal para que a gente possa mostrar as boas experiências, as boas práticas, as experiências de sucesso de sustentabilidade, de bioeconomia”, destacou o diretor-executivo da Glocal, Rodrigo Baggio.

Durante a cerimônia, o empreendedor colombiano Francisco Veras, de 14 anos, ativista desde os 10 anos, quando fundou o grupo Guardianes por la Vida (Guardiões pela Vida) e o Fórum da Juventude, com 50 jovens lideranças da Amazônia, também estiveram presentes falando sobre sustentabilidade do ponto de vista dos jovens.

Programação

A Glocal Amazônia, que começa neste sábado e segue até segunda-feira (28) vai abordar os desafios da sustentabilidade e a construção de um futuro mais promissor para o planeta e a sociedade e está está alinhado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A organização do evento espera receber cerca de 30 mil pessoas, para uma agenda que inclui encontro com lideranças globais e representantes locais. A programação, que acontece no Palácio da Justiça e é aberta ao público, pode ser conferida em www.glocalexperience.com.br.