Vídeo: Incêndio em ferro-velho por pouco não atinge posto de combustíveis no Amazonas

Agentes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas e ninguém ficou ferido.

Posto de combustíveis por pouco não é atingido por incêndio em ferro-velho no Iranduba, no Amazonas pic.twitter.com/dnscuYuCB9

O incêndio iniciou após atearem fogo em pneus dentro do ferro-velho, fazendo com que alguns veículos fossem destruídos e uma grande nuvem de fumaça preta pudesse ser vista até mesmo da ponte Rio Negro.

Incêndio destrói veículos no ferro-velho em Iranduba, no Amazonas pic.twitter.com/bGaSB0SXlD

Manaus/AM – O incêndio em um ferro-velho por pouco não atingiu um posto de combustíveis, na tarde deste sábado (26), no Distrito do Cacau Pirêira, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Incêndio em ferro-velho quase atinge posto de combustíveis no Iranduba, no Amazonas pic.twitter.com/D1etg5GkkJ

