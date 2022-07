Wilson Lima anuncia gratificação para policiais do interior do Amazonas

Manaus/AM - Durante a solenidade em comemoração aos 20 anos do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar do Amazonas, realizada na noite dessa segunda-feira (25), em Manaus, o governador Wilson Lima (UB) anunciou que vai estender o Serviço Extra Gratificado (SEG) da Polícia Militar aos municípios do interior.

De acordo com o governador, além da gratificação, serão ofertados cursos para mudança de patentes. "Reforçando meu compromisso com a tropa, anunciei a implantação do Serviço Extra Gratificado (SEG) para policiais do interior e a oferta dos cursos que darão acesso ao primeiro posto entre os oficiais - 2° tenente - e o que habilita os capitães para subirem ao posto de major", explicou.

O SEG consiste na compra da hora de folga para que o policial militar da ativa desenvolva sua atividade fim, gerando benefícios ao profissional e também à população. O serviço começou a ser praticado em janeiro de 2022, potencializando a atividade policial em todas as zonas de Manaus.

Na ocasião, o governador ainda recebeu a medalha do “Mérito do Comando de Policiamento Especializado” e participou da entrega da honraria para outras autoridades militares e civis. "Vida longa ao CPE e parabéns a todos os guerreiros que fazem parte das nossas tropas especializadas", comemorou.