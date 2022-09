Vitória Supermercados promove Feira de Produtos Regionais

A feira acontecerá todas as terças-feiras das 12h ás 20h, no estacionamento do Vitória Supermercados Japiim, localizado na Av. Rodrigo Otávio, n° 111, Japiim. Em breve outras unidades da rede serão contempladas.

A Rede Vitória Supermercados promove nesta terça feira (20), na unidade do Japiim, uma feira de produtos regionais. Serão oferecidos diversos produtos como frutas, verduras e legumes levados diretamente pelo produtor para o supermercado, além da praça de alimentação que contará com cardápios variados.

