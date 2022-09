Defensoria Pública realiza mutirão de assistência jurídica em Presidente Figueiredo

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza até a próxima quinta-feira (22) realiza um mutirão de assistência jurídica e gratuita no município de Presidente Figueiredo. Os atendimentos, voltados especificamente para a área de Direito da Família, visam diminuir a demanda reprimida e “preparar o terreno” para a inauguração da mais nova unidade da DPE-AM, que deve acontecer em breve no município.

Os atendimentos jurídicos iniciaram na segunda-feira (19), mas seguem até a próxima quinta-feira, sempre das 8h às 17h, dentro do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), localizado na Avenida Uatumã, s/nº, Centro.

Durante a ação, a população interessada poderá resolver questões relacionadas a pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda, retificação de certidão de nascimento, declaração ou dissolução de união estável, divórcio e outro assuntos dentro do Direito da Família.

Os interessados devem comparecer ao local com os documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento (se houver) e quaisquer outros documentos que possam facilitar na resolução da demanda. O atendimento é por ordem de chegada e não necessita de agendamento prévio.

“Esta semana estamos aqui em Presidente Figueiredo para atender a população e ajudar a desafogar a demanda que existe no município, além de ser uma preparação para a nova unidade da Defensoria que será inaugurada em breve, aqui na cidade. Vale destacar que os serviços da Defensoria são gratuitos e qualquer pessoa que não tenha condições que arcar com as custas de um processo judicial, pode nos procurar”, destacou o coordenador do programa Defensoria Itinerante, defensor público Danilo Germano, responsável pela ação.