Vídeo: PM agride homem que entrou em hospital para socorrer pai em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi agredido por um policial militar na entrada do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na noite desse domingo (20), na zona Leste. A vítima teria entrado, sem permissão na unidade, ao ver o pai passando mal em um dos corredores.

PM agride homem que entrou em hospital para socorrer pai em Manaus pic.twitter.com/WcJIilp3dg — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 21, 2020

Um vídeo enviado à equipe do Portal do Holanda mostra o momento em que ele aparece cercado por PMs, após ter sido retirado do prédio. O homem tenta explicar que se desesperou com a situação do pai, mas os agentes o ignoram e um deles começa a gritar com ele: “Alguém te autorizou a entrar “dentro” do hospital? Se ninguém te autorizou você não entra”.

A vítima pede que policial abaixe a voz e converse com ela na calma, mas exaltado o homem perde a cabeça e parte para cima dando uma sequência de empurrões nela.

Os outros agentes apenas assistem as agressões, enquanto populares tentam defender o rapaz. Ao perceber que a situação está sendo filmada um dos policiais se aproxima da mulher que está filmando e ordena que a gravação seja encerrada.