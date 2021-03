Manaus/AM - Circula nas redes sociais o vídeo em que um rebocador naufraga no Rio Amazonas, nas proximidade do município de Itacoatiara, interior do Estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (44)

A Marinha foi acionada e enviou nota sobre o ocorrido.

Vídeo de rebocador afundando no Rio Amazonas viraliza na web https://t.co/h0kT3Z9Olr pic.twitter.com/y7EMONezrY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 5, 2021

Nota da Marinha do Brasil

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informa que tomou conhecimento, na tarde desta quinta-feira (4), do encalhe de um comboio composto por um empurrador e uma balsa, ocorrido nas proximidades da Ponta do Catarro, no município de Itacoatiara (AM).

Imediatamente, uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local da ocorrência realizar a coleta de informações, para abertura do Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº2.180/54.

O empurrador será retirado pela empresa responsável das embarcações e não há registro de vítimas e nem poluição hídrica.