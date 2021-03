Ufam lança editais para concurso público com 19 vagas no Amazonas

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou dois editais, nesta quinta-feira (04), para concurso público com 19 vagas na capital e no interior do Estado. Os editais são nº6/2021 e nº7/2021 com vagas distribuídas nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, e capital Manaus.

As inscrições começam no dia 27 de abril e vai até 18 de maio de 2021, somente via Internet, no site da Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec) e efetuar o pagamento até o dia 19/05/2021, observando o horário bancário. Além de acompanhar pela Internet a confirmação bancária, após a efetivação do pagamento.

As provas estão previstas para acontecer no dia 1º de agosto.