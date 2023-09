Vestibular e SIS da UEA: provas de habilidades em Dança, Música e Teatro serão aplicadas neste domingo

Manaus/M - As provas de Habilidades Específicas dos candidatos aos cursos de Dança, Música e Teatro, que concorrem a vagas no Vestibular 2023, acesso 2024, e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), serão realizadas no dia 17 de setembro (domingo), na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.728, Praça 14 de Janeiro.

As provas ocorrem das 8h às 17h (horário de Manaus) e têm caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos devem comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora do horário e portar o documento original de identidade oficial com fotografia.

Para os candidatos ao curso de Música que optaram pelas modalidades de Bacharelado em Canto, Bacharelado em Instrumento, Bacharelado em Regência, Licenciatura em Instrumento e Licenciatura em Regência, a avaliação será uma prova teórica e uma prova prática, conforme a modalidade e habilitação descrita no Anexo III do edital.

Os candidatos ao curso de Teatro que optaram, no ato da inscrição, por uma das modalidades de Bacharelado ou Licenciatura, serão submetidos à prova de Habilidade específica que compreenderá a apresentação de uma cena individual (prova prática), conforme descrito no Anexo III do Edital.

Os candidatos que se inscreveram nos cursos de Dança, Música e Teatro e não comparecerem à prova de Habilidades respectiva, serão eliminados. Desta forma, somente poderá realizar as provas de Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos e Redação, o candidato que realizar a Prova de Habilidades.

Lista

Os horários dos candidatos para as provas de Habilidades dos cursos de Dança, Música e Teatro, do Vestibular e SIS, estarão disponíveis no dia 14 de setembro, no site da UEA (www.uea.edu.br).