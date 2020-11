Veja serviços que funcionarão no feriado da Consciência Negra em Manaus

Os serviços essenciais nas áreas de segurança e saúde no Amazonas serão mantidos durante o feriado em que se comemora o Dia da Consciência Negra, na sexta-feira (20). O feriado foi instituído pela Lei Estadual nº 84, de 2010.

Saúde

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), todas as unidades de urgência e emergência, tanto na capital quanto no interior do Estado funcionarão normalmente. A rede estadual conta com 11 Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) para atendimento médico de casos de urgência de baixa e média complexidades.

Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

Nas unidades que atendem com consulta agendada haverá atendimento no feriado. São elas: Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Fundações de Saúde e policlínicas.

Segurança

As unidades do 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), que funcionam como Centrais de Flagrantes, funcionarão normalmente em regime de plantão 24 horas.

Além das unidades policiais, também funcionam em regime de plantão 24 horas, com delegados, escrivães e investigadores as delegacias especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde funciona o plantão de vulneráveis, situada no bairro Parque 10, Zona Centro-sul; Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste; Proteção à Criança e Adolescente (Depca), no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul; e Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os serviços administrativos da Polícia Militar serão interrompidos, mas os serviços essenciais da corporação ocorrerão normalmente, como policiamento de área, atendimento de ocorrências, viaturas e operação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também terá as atividades administrativas suspensas durante a sexta-feira, mas a corporação estará de prontidão em todas as unidades do interior e da capital, redobrando a atenção aos atendimentos durante o feriado e emergências via 193.

Uma equipe da Defesa Civil do Amazonas estará atuando durante todo o feriado para o atendimento de possíveis ocorrências. Os agentes da Defesa Civil do Estado também estarão atuando na Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) juntamente com demais órgãos que compõem as forças de segurança da capital.