Vacinômetro e Boletim da Covid estão suspensos durante o Carnaval no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, informam que, a partir desta segunda-feira (28) até a quarta-feira (02), estão suspensas a emissão do Boletim Diário da Covid-19 e a atualização do Painel de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, divulgados diariamente.

A suspensão deve-se a subnotificações em decorrência do feriado prolongado. A emissão do Boletim Diário da Covid-19 e a atualização do painel retornarão a partir de quinta-feira (03), com o retorno das atividades executadas pelas prefeituras municipais.

As atualizações retornam na quinta-feira (03), a partir do retorno das atividades das prefeituras municipais.