Cartórios vão auxiliar polícia no combate ao crime organizado no Amazonas

Manaus/AM - Um convênio de cooperação técnica assinado entre a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) e o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Drco/PC) vai permitir o acesso da polícia ao registro de imóvel eletrônico (Eridft).

O convênio, assinado na última quinta-feira (24), permite o acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (Seridft) pela repartição de segurança pública, que significa que o Drco passa a fazer consultas sobre a existência de bens imóveis registrados em nome de investigados, deixando para trás o antigo procedimento, onde as buscas eram feitas de cartório em cartório, tornando o processo mais célere.

Com validade de cinco anos, o convênio de cooperação poderá ser ampliado por meio de termos aditivos.

Ao receber a comitiva da Drco, o presidente da Anoreg/AM, David Gomes David, apresentar o sistema, mostrando as potencialidades da Central de Registro de Imóveis disponibilizado à população. “Nossa equipe técnica fica à disposição para contribuir com um trabalho tão essencial para a sociedade”, pontuou o presidente.

Para o diretor do Drco, delegado Rafael da Rocha Allemand, a parceria chegou em boa hora e será útil nos processos de investigação.

“A gente solicita algumas medidas cautelares referente a bens imóveis de pessoas investigadas. Essa parceria com a Anoreg/AM vai agilizar esse trabalho e nos ajudará a concluir as investigações, conseguindo retirar possíveis bens imóveis do patrimônio de investigados”, explicou.

Outra parceria com órgão de segurança havia sido fechada em novembro de 2020, pela Anoreg/AM para compartilhamento de dados de registro de imóveis com a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Amazonas.

À época, o convênio foi firmado com o então superintendente da PF, delegado Alexandre Silva Saraiva, com o objetivo de evitar possíveis fraudes na execução do registro de imóveis.