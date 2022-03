Soldador do Boi Caprichoso é encontrado morto em São Paulo

Desaparecido desde o dia 23 de fevereiro, o soldador do Boi Caprichoso Francinaldo Pio de Araújo, de 33 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (28) em São Paulo, onde estava trabalhando em uma escola de samba.

Os irmãos de Francinaldo, que também atuam no carnaval do Rio de Janeiro e na equipe do Boi Caprichoso, reconheceram o corpo através das tatuagens. Eles estavam em São Paulo fazendo buscas pelo irmão há uma semana.

A confirmação da morte do amazonense foi divulgada pela diretoria do Boi-Bumbá Caprichoso nas redes sociais, que lamentou a perda do integrante da equipe dos artistas Paulo Pimentel e Preto Pimentel do quadro artístico no Festival Folclórico de Parintins.

"Francinaldo Araújo era conhecido nos galpões da alegoria azul e branco por ser membro da equipe dos artistas de ponta Paulo e Preto Pimentel. O presidente Jender Lobato e o vice Karu Carvalho se solidarizam à família de Francinaldo, aos amigos e aos artistas Preto e Paulo que perdem não apenas um grande artista, mas um grande homem, pai da família e esposo. Que Deus conforte o coração de todos e todas e receba Francinaldo em sua morada eterna", escreveu nas redes sociais.