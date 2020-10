Universitários da Ufam ganham sete prêmios no Expocom 2020

Manaus/AM – Ao todo, sete prêmios foram concedidos a universitários do Curso de Comunicação/Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam) no Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação - Expocom/2020) que faz parte das atividades da etapa regional do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom 2020).

O Prêmio Expocom avalia os melhores trabalhos produzidos em seis categorias e 73 modalidades, que correspondem às áreas abrangentes dos cursos de Comunicação.

O coordenador do curso de Comunicação no Icsez/Parintins, Lucas Milhomens, relata que já é tradição a participação sistemática e expressiva de alunos no Intercom, principalmente, no Expocom. O professor conta que desde 2013, quando houve o encontro em Manaus, houve premiação que contou com a participação de mais de 50 alunos. Ele acredita que com a apresentação da produção cientifica realizada pelo Instituto lhes possibilita mostrar sua pesquisa nas várias modalidades existentes no Congresso.

O evento, que aconteceu de forma on-line, seguiu às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre as medidas de prevenção contra a covid-19, permitiu assim que entre os meses de março a agosto, as instituições da Região Norte submetessem seus trabalhos junto ao vídeo de apresentação pelo site do congresso.

O coordenador comenta ainda que os trabalhos desenvolvidos pelo corpo discente refletem a realidade local, regional e brasileira. Portanto, para o docente, “os projetos que foram premiados no Expocom refletem o quão é importante para nós nos debruçarmos sobre os fenômenos sociais que provocam o professor na sua disciplina, na produção de artigos relacionada à pesquisa desenvolvida, seja ela, cientifica ou de extensão.

Produção de 2019

Os trabalhos vencedores Icsez/Parintins foram produzidos durante o ano de 2019, e agora irão concorrer na etapa nacional do congresso que será organizada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 1º a 10 de dezembro de 2020. O curso de Comunicação possui um histórico expressivo de prêmios no Expocom em mais de dez anos atuando no interior do estado do Amazonas. A comissão do curso, em Parintins selecionou 16 trabalhos, sendo 11 finalistas e conquistando sete premiações.

Confira a lista dos trabalhos premiados:

Podcast Povos ameríndios conectados: Pontos positivos e negativos desta influência midiática

Categoria: Produção Transdisciplinar

Modalidade: Comunicação e Inovação (avulso)

Aluna Líder: Estéfany Alexandra Menezes Machado

Professora orientadora: Soriany Simas Neves



Projeto de Comunicação Integrada: Implantação de Assessoria de Comunicação Integrada para o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro - Unidade Parintins

Categoria: Produção Transdiciplinar

Modalidade: Projeto de Comunicação Integrada (avulso)

Aluna líder: Bruna Lira

Professora orientadora: SorianySimas Neves



Charge Parintins pra viver e coletar

Categoria: Produção Transdisciplinar

Modalidade: Charge/caricatura/ilustração (avulso)

Aluna Líder: Isabelle Caroline Rodrigues de Sá

Professor orientador: Rafael de Figueiredo Lopes

Documentário Antônio Soares, o maestro das ruas

Categoria: Cinema e Audiovisual

Modalidade: Direção de Fotografia (avulso ou seriado)

Aluno Líder: Marcos Felipe Rodrigues de Souza

Professor orientador: Carlos Jorge Barros Monteiro

Documentário Uma Jogada que Transforma Vidas

Categoria: Cinema e Audiovisual

Modalidade: Filme de não ficção/documentário/docudrama (avulso)

Aluna Líder: Adriane Vasconcelos de Souza

Professor orientador: Carlos Jorge Barros Monteiro

Boi Reciclado, o Bumbá da Sustentabilidade.

Categoria: Jornalismo

Modalidade: Reportagem em Telejornalismo (avulso)

Aluno Líder: Andrey Mendonça Vinente

Professor orientador: Carlos Jorge Barros Monteiro

Vítimas da Violência Doméstica: A história de mulheres barreirinhenses.

Categoria: Jornalismo

Modalidade: Documentário Jornalístico e grande-reportagem em áudio e rádio (Avulso)

Aluna Líder: Suzane Barbosa Tavares

Professora orientadora: Graciene Silva de Siqueira