Caldo em pó de camarão sem conservantes é criado no Amazonas

A egressa do curso de Tecnologia em Alimentos do Núcleo de Ensino Superior de Manacapuru da Universidade do Estado do Amazonas (NESMPU/UEA), Sigrid Nara Ruiz, criou o projeto “Eco Sabor de Manacá”, que consiste na elaboração de um caldo em pó desenvolvido a partir dos resíduos do camarão. O produto não contém conservantes e pode consumido em alimentos à base de crustáceos.

No projeto desenvolvido por Sigrid Nara, os resíduos do camarão, matéria-prima geralmente descartada, passa por vários processos, como métodos de sanitização dos resíduos e de desidratação, para garantir a qualidade e o tempo de vida útil do caldo em pó. O procedimento, que leva cerca de 90 dias para alcançar os resultados esperados, prolonga a validade do produto, dispensando assim o uso de conservantes. Por fim, o produto é triturado até alcançar a granulometria dentro do padrão adequada para a utilização.

Por ser um produto recém-lançado, o caldo em pó não está disponível no mercado, precisando antes passar por etapas como análises físico-químicas, registro de marca e patente, abertura de empresa, entre outras, mas deverá estar à venda em breve.

Apesar do trabalho não ser oriundo de pesquisa científica, a egressa da UEA acredita que o caldo em pó é um produto com o mesmo valor acadêmico, pois além do contexto de inovação, segue critérios e etapas adotados em um processo de elaboração de produto tecnológico em alimentos.

“O curso de Tecnologia em Alimentos que frequentei na UEA foi uma experiência importantíssima em minha trajetória. Foi quando eu pude experimentar uma riqueza de conhecimentos e descobrir minha verdadeira vocação. Sou muito grata aos professores com quem obtive o conhecimento que hoje fundamenta minha atuação profissional e docente, nesta área tão apaixonante que é a Tecnologia de Alimentos. Portanto, é significativa a contribuição da UEA em minha formação”, finalizou Sigrid Ruiz.

Como consumir

Nas carapaças do camarão se concentra o aroma e o sabor do crustáceo. Portanto, o produto pode ser utilizado para realçar preparações à base de crustáceos, como risoto, creme de camarão, sopas, caldos, entre outros, acentuando o aroma e o sabor de camarão no prato onde for utilizado.

O nome do projeto busca refletir a natureza local e entrar em consonância com o produto desenvolvido, por ser sustentável e, além de trazer o sabor regional, agregar e acentuar esse sabor em outras preparações gastronômicas.