Unidades móveis do PAC levam serviços de emissão de documentos em Manaus

O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h, por ordem de chegada. Os serviços de parceiros são agendados cada um pelo site da própria secretaria, como Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), e outros.

Manaus/AM - Moradores das zonas sul e norte vão receber, a partir da próxima segunda-feira (29), os serviços das unidades móveis do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Entre os serviços ofertados está a emissão de carteira para pessoas com deficiência e os outros.

