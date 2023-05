DNIT reativa operação portuária em Manacapuru

Manaus/AM - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou investimentos na Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte em Manacapuru, município no interior do Amazonas. A estrutura voltou a operar no início deste mês e deve beneficiar quase 4,3 mil pessoas que utilizam o local mensalmente.

O porto de Manacapuru permite embarcações com até 2 mil toneladas de deslocamento e 150 pessoas no cais. O flutuante conta com 62 metros de comprimento, boca de 16 metros e pontal de 2 metros. A estrutura estava fora de operação desde o dia 13 de abril deste ano devido a um rompimento na ponte metálica. Para garantir o transporte na região, a autarquia realizou os serviços e o local voltou a operar já no dia 10 de maio. Atualmente, o porto está coberto por contrato que engloba manutenção, operação e regularização necessárias.

Importância do porto

Na cidade de Manacapuru existe um grande fluxo diário de pessoas devido ao comércio de lojas de diversos setores como vestuário, móveis, eletrodomésticos, armarinhos, dentre outros. O local é polo do médio Solimões, sendo o principal porto fluvial da rota de embarcações que trafegam no rio. A instalação é utilizada como elo de transporte para insumos e permite a flexibilidade para percorrer longas distâncias entre comunidades ribeirinhas e até mesmo entre os municípios.

Manacapuru abastece os municípios e comunidades próximas com alimentos como carne, peixe, frango, estivas em geral, produtos agrícolas, bebidas e materiais de construção. A estrutura portuária tem capacidade para transportar cargas em grande quantidade com custos de carregamento mais baixos em comparação a outros tipos de modais, além de baixos riscos envolvendo furtos e danos ao produto.