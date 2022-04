Um mês após o fim do uso de máscaras, cai procura por vacina contra covid no Amazonas

Manaus/AM - Desde o anúncio da desobrigação do uso de máscaras em locais fechados no Amazonas no dia 23 de março, a procura por vacinas contra a Covid-19 diminuiu no estado em um mês comparado a em 30 dias antes do anúncio.

De 20 de fevereiro a 23 de março, foram 301.193 vacinas aplicadas. Já entre 23 de março e 23 de abril, foram 250.172 doses aplicadas.

É possível fazer uma comparação em um único dia, e perceber a queda exorbitante nesses números. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) do vacinômetro das últimas 24h registrou apenas 6.861 doses aplicadas nesta segunda-feira (25), sendo que no mesmo dia 25 do mês passado foram registradas 19.902 doses aplicadas.