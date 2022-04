Convocados no concurso da Seduc passam por integração em Manaus

A secretária Kuka Chaves deu as boas-vindas aos novatos, relembrando o trabalho desenvolvido pela pasta nos 62 municípios do Amazonas, e destacou a importância dos servidores nas atividades diárias da Secretaria de Educação.

Manaus/AM - Os novos servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto foram recebidos para uma integração, no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), nesta segunda-feira (25). Ao todo, 140 concursados, empossados e lotados no último mês, participaram do encontro, que esclareceu os direitos e deveres dos funcionários.

