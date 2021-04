Última paciente de Rondônia transferida para Manaus recebe alta

De acordo com o Governo do Amazonas, ao todo, cerca de 35 pessoas receberam alta após serem transferidas para o Amazonas de outros estados para receber tratamento contra a doença.

Manaus/AM - A última paciente de Rondônia transferida para Manaus recebeu alta, nesta sexta-feira (23), depois de ficar internada no Hospital Delphina Aziz desde o dia 26 de março. Ela foi transferida durante o colapso no sistema de saúde de Rondônia devido à segunda onda da pandemia do coronavírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.