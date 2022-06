Ufam divulga resultado final de concurso para cargos de nível médio e superior

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos (Compec) da Universidadade Federal do Amazonas (Ufam), divulgou na manhã desta terça-feira (07), o resultado final do concurso público para provimento de cargo do Quadro Permanente de Pessoal Técnico- Administrativo, Classificação D (Nível Médio) e E (Nível Superior) com lotação nas Unidades Acadêmicas de Benjamin Constant (AM), Coari (AM), Humaitá (AM), Itacoatiara (AM) e Manaus (AM).

Clique abaixo para conferir o resultado ou acesse: https://compec.ufam.edu.br/