UEA divulga edital para seleção para Casa do Estudante; confira

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para o processo seletivo referente às Casas do Estudante da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), divulgado por meio do Edital N.° 064/2022, pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex/UEA). São disponibilizadas 72 vagas, distribuídas nas cidades de Itacoatiara, Manaus, Parintins e Tefé. O resultado final será divulgado no dia 2 de agosto no Portal da UEA.

As inscrições estarão abertas no período de 27/06 a 05/07. Para se inscrever, o estudante deverá preencher, via internet, o questionário socioeconômico. A avaliação socioeconômica será realizada pela equipe de assistentes sociais da Proex, levando em consideração as informações declaradas no questionário socioeconômico com as documentações comprobatórias e a entrevista social.

Para participar do processo, o aluno deverá atender alguns requisitos como: ser maior de 18 anos; estar em vulnerabilidade socioeconômica desde que comprove renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio; residir fora do município de origem; estar matriculado e cursando, no mínimo, três disciplinas; não ter concluído nenhum outro curso de graduação, entre outros.

Sobre a Casa do Estudante

É uma das modalidades do Programa de Assistência Estudantil da UEA voltado a alunos matriculados em curso presencial que realizam a graduação em município diferente do de origem. As condições de permanência atendem a Resolução N.° 016/2021 do Conselho Universitário (Consuniv/UEA) e, ainda, as normas institucionais vigentes quanto ao Regime Disciplinar dos Discentes da UEA disposto na Resolução N.º 030/2020 (Consuniv/UEA).

Mais informações, confira o edital abaixo;