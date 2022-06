Saúde alerta para baixa cobertura e convoca população para Dia D da multivacinação no Amazonas

Manaus/AM - Para evitar a disseminação de doenças imunopreveníveis, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) alerta para as baixas coberturas vacinais no Amazonas e aproveita para convocar a população para o Dia D da multivacinação, neste sábado (11), em todo o estado.

O Amazonas está com duas campanhas de imunização em desenvolvimento: a cobertura vacinal contra sarampo, que tem meta de 95%, atingiu 26,3%, nesta terça-feira (07). Já a campanha contra influenza, cuja meta é de 90%, chegou a 42,7%. A terceira campanha em andamento é a de Covid-19 que também tem meta de 90% e está em 70,6% no esquema vacinal primário (1ª a 2ª dose).

Além das coberturas das campanhas em andamento, também estão baixas as de rotina, que inclui as já previstas no calendário nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). A cobertura das vacinas de rotina atuais são: BCG (80,6%), Rotavírus (50,6%), Pólio (52,6%), Pentavalente (52,6%), Meningite C (56,1%), Pneumocócica (59,7%), Febre Amarela (44%), Tríplice Viral (34,9%), Varicela (42,9%) e Hepatite A (50,5%).

“Nossas coberturas estão muito baixas e o resultado disso é o que estamos observando atualmente: retorno de doenças que já tinham sido erradicadas, como estamos vendo ocorrer com o sarampo. Esse ano, houve o registro de 1 caso confirmado em Manacapuru. Então, convocamos a todos para atualizar a caderneta de vacinação no Dia D, no próximo sábado”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A estratégia do Dia D é antecipar a oportunidade da população atualizar o esquema vacinal, respeitando os intervalos exigidos pelos imunizantes, como explica a coordenadora estadual do Programa Nacional Imunização (PNI), Izabel Nascimento.

“No próximo mês de agosto, nós teremos em nível nacional, uma campanha de multivacinação. No Amazonas, estamos realizando o Dia D no sábado para que, em agosto, nós possamos atender o intervalo mínimo das nossas vacinas e atualizarmos, mais uma vez, nosso calendário básico de vacinação e ampliarmos as nossas coberturas vacinais”, conclui Izabel.

Dia D

O Dia D de multivacinação ocorrerá no sábado (11), com a oferta de doses de vacina contra Covid-19, influenza, sarampo e demais imunizantes de rotina do calendário de imunização, em todos os municípios do estado.