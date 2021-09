Ufam anuncia retorno das aulas presenciais; Confira

Lopes afirma que com as aglomerações geradas pelas festas em família e entre amigos, é importante acompanhar como a pandemia vai se desenrolar após este período para garantir a segurança dos universitários e dos servidores.

O anúncio foi feito nessa quarta-feira (29), pela reitoria da instituição. De acordo com David Lopes Neto, pró-reitor, desde setembro de 2020, os universitários têm dado seguimento aos cursos por meio do ensino remoto.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), deve retomar as aulas presenciais a partir de janeiro de 2022.

