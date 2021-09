Hospital Jofre Cohen passa por melhorias para receber novas UTIs em Parintins

As melhorias na estrutura do hospital Jofre Cohen para a implantação de dez Unidades de Terapia Intensiva (UTI) já iniciaram em Parintins. Os leitos foram adquiridos por meio de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Celeo Redes Brasil, através do programa municipal de antecipação de impostos. O investimento total na nova estrutura chega a mais de R$ 4 milhões.

Na última terça-feira (28), os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foram recebidos pela direção do hospital Jofre Cohen e da Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando nos trabalhos preparatórios para instalação dos primeiros leitos de UTI do interior do Estado do Amazonas. De acordo com a pasta municipal da saúde, um plano de ação foi elaborado para que o trabalho seja célere para que em breve possa estar disponível à população.

Para o subsecretário de Estado da Saúde, André Acauan, o trabalho para que o município receba as primeiras unidades de terapia intensiva representa um importante ganho para a população. "São os esforços do prefeito Bi Garcia dando fruto nessa parceria com o Governo do Estado. Nós precisamos entender que a UTI é uma estrutura especial dentro do hospital, que precisa de cuidados específicos e a equipe está aqui para os últimos ajustes para fazer a instalação dos leitos o mais breve possível", pontua Acauan.

A diretora do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, confirmou que as obras para a implementação dos leitos já iniciaram . "É importante ressaltar sempre o trabalho visionário da gestão municipal com o apoio do Governo do Estado. Estamos vendo todas as especificações e necessidade que nós teremos para implantação das UTIs", salienta.