Ufam alerta sobre tentativa de golpe aos professores

Manaus/AM - A Assessoria Jurídica da Adua alerta aos professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) sobre tentativa de golpe enviada por mensagem no WhatsApp. No texto, os golpistas se apresentam como advogados do escritório Gomes e Bicharra (que realmente presta serviços à Seção Sindical), falam sobre falsa ação vitoriosa ajuizada pelo sindicato e informam acerca da expedição de um FALSO alvará de pagamento.

O golpista identifica-se como advogado Alex dos Santos (OAB/AM-7.308) e utiliza os contatos (92) 99188- 9985 e (92) 99291-4691 para enviar as falsas mensagens aos professores e às professoras da Ufam. Pelo número (92) 3042-1038, que também aparece na mensagem enviada aos(às) docentes, uma gravação identifica que o contato é do escritório jurídico, o que é inverídico.



“Nós conferimos com a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] e realmente existe um advogado com este nome, mas ele nunca trabalhou no nosso escritório. Também tentamos contato com o advogado pelos telefones cadastrados na OAB, mas não tivemos sucesso”, explicou a Auxiliadora, do Gomes e Bicharra.

Na mensagem, o golpista faz menção a processos de precatório de nº 9956690-88.2014.1.00.0000, referente a (ADI 5090/2014 que visa definir o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS no período de 1999 a 2013), o qual é totalmente inverídico e também ao Processo nº 0001331-93.2016.4.01.3200, que condenou a União a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (PSS) sobre o adicional de férias (1/3 de férias).

A orientação do Jurídico é que os(as) servidores(as) retirem qualquer dúvida sobre mensagens recebidas com a Secretaria da entidade por meio dos contatos (92) 98138-2677 e 4104-0031. “Qualquer convocação sobre ações judiciais será feita primeiramente por meio do site e das redes oficiais da Seção Sindical, administradas pela Assessoria de Comunicação.”, explicou a advogada Auxiliadora do Gomes Bicharra.

*Com informações da assessoria