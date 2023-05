Professores mantém greve no Amazonas e avaliam proposta do Governo

Enquanto os professores não houver acordo firmado, ela garante que a greve vai continuar. Além de Manaus, outros municípios como Manacapuru já aderiram a greve e paralisaram as aulas nas escolas do Estado.

Segundo Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato, o percentual proposto é inicial, mas a categoria quer um posicionamento exato se os 17% restantes virão de forma parcelada ou se o acordo contempla ao menos reajuste próximo do exigido.

Manaus/AM - A greve dos professores da rede estadual do Amazonas entra no terceiro dia nesta sexta-feira (19). Os trabalhadores cobram reajuste salarial de 25% nas datas base de 2022 e 2023.

