Ufam abre processo seletivo para formação de professores indígenas

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (ufam) divulga Edital n°. 002/2023-GR, para o Processo Seletivo Simplificado para Licenciatura Indígena – PSLIND2023, com vista ao ingresso de candidatos no segundo semestre letivo de 2023 ao curso de Licenciatura Formação de Professores Indígenas.

As inscrições começam a partir das 10h do dia 30 de janeiro e vão até até às 17h do dia 13 de fevereiro e devem ser feitas no link https://compec.ufam.edu.br/

São disponíveis 120 vagas exclusivamente para candidatos(as) indígenas para o Curso de Licenciatura "Formação de Professores Indígenas", distribuídas por município, conforme Anexo I do Edital.

Em caso de dificuldades com o sistema de inscrição da Comissão Permanente de Concursos (Compec/Ufam), o candidato deverá entrar em contato através do e-mail: [email protected]