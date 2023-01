Ministra do Meio Ambiente da Alemanha visita Unidades de Conservação do Amazonas

Manaus/AM - A ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Steffi Lemke, esteve em visita a Unidades de Conservação do Amazonas, no Mosaico do Baixo Rio Negro, durante esta terça-feira (03), para conhecer os trabalhos de sustentabilidade desenvolvidos pelo Governo do Amazonas e pelo Governo Federal, junto às comunidades tradicionais em áreas protegidas.

A visita da ministra ocorreu dois dias após o anúncio do repasse de €35 milhões do Governo da Alemanha para o Fundo Amazônia, feito pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na ocasião da posse do presidente Lula, em Brasília.

O Mosaico do Baixo Rio Negro é composto, oficialmente, por 11 Unidades de Conservação, sendo três delas federais, sete estaduais e uma municipal. Na ocasião, a ministra conheceu o Parque Nacional de Anavilhanas, sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Acompanhada de representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), além de membros da equipe ministerial e da Embaixada da Alemanha no Brasil, Lemke conheceu os trabalhos das equipes do ICMBio e do Governo do Estado. Ela também participou de uma reunião com comunitários representantes do Mosaico, para discutir possibilidades de investimentos.

“Estou muito alegre com essa experiência. Sei que existem ligações estreitas e um contato de longa data entre a Alemanha e o Brasil, mas sabemos que a prática é um pouco diferente, por isso ver as situações concretas foram tão fundamentais”, disse a ministra, ao final da visita.