Crimes de homicídios no Amazonas registram redução de 9,3% em 2022

Manaus/AM - O Amazonas encerrou o ano de 2022 com uma redução de 9,3% nos crimes de homicídios dolosos, segundo os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A redução é comparada ao ano de 2021, e o resultado positivo é efeito de um trabalho integrado entre as forças de segurança do Amazonas.

Diariamente, as equipes especializadas do sistema de Segurança Pública do Estado estão em diferentes pontos da capital, reforçando o policiamento já existente nas ruas a fim de coibir não só os homicídios, mas qualquer tipo de crime, por meio da operação Cidade Mais Segura.

Além das ações ostensivas, as operações integradas são deflagradas não só na capital, mas também nos municípios do interior do estado por meio da operação Hórus/Fronteira Mais Segura.

Dados

Em dezembro de 2022, o Monitor da Violência divulgou que o número de mortes violentas no Amazonas nos três primeiros trimestres de 2022, registrou uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Conforme o CIESP, em 2022, a capital amazonense registrou uma redução de 7% nos crimes de homicídios e o interior reduziu 14%. Os crimes de latrocínio e feminicídio no Amazonas tiveram uma redução de 18% e 27%, respectivamente.