Indígena Beto Marubo cobra Flávio Dino por solução nas mortes de Bruno e Dom no Amazonas

Manaus/AM - O índigena membro da Organização Indígena Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) Beto Marubo cobrou empenho do ministro da Justiça, Flávio Dino, para solucionar as mortes do indigenista Bruno e do jornalista Dom ocorridas no Amazonas.

A declaração de Marubo ocorre depois que Dino se comprometeu em elucidar o assassinato da vereadora Marielle Franco.