Número de passageiros cresce mais de 131% no transporte rodoviário no Amazonas

Manaus/AM - O quantitativo de passageiros que utilizaram o serviço de transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas aumentou 131,96% em 2022, em relação ao ano de 2021. O dado é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar esse sistema de transporte.

Ano passado, 750.531 pessoas usaram o modal rodoviário e em 2021 o número foi de 323.557. As fiscalizações também saltaram de 33.784 para 69.538 em um ano. Ou seja, em 2022, as inspeções foram ampliadas em 105,83%.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, explicou que o fluxo de passageiros vem aumentando desde setembro de 2021, com o fim das medidas de restrição em decorrência da pandemia de Covid-19.

Rufino destaca ainda que, seguindo orientação do governador Wilson Lima, de promover um transporte cada vez mais seguro aos usuários, a Agência Reguladora ampliou a quantidade de fiscais, postos e ações itinerantes no interior do Amazonas, principalmente em períodos de festividade com maior presença de público.

Movimentação

Em 2022, o mês com maior fluxo de usuários foi agosto, com 89.858, e fevereiro registrou o menor, com 47.050. O posto com maior saída foi a Ponte Jornalista Phelippe Daou (“Ponte Rio Negro”), em Iranduba (a 27 km de Manaus), com 336.601.

Por sua vez, o com menor incidência foi o de Careiro da Várzea, inaugurado em outubro do ano passado, com 2.531 – número referente ao modal rodoviário.

Os demais postos registraram o seguinte quantitativo de passageiros em 2022: Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, 286.893; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), 102.346; Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, com 17.870; e, por fim, Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 4.290.