Ufam abre inscrições para fiscais para trabalhar no PSC

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam) informa à comunidade que deseja trabalhar como Aplicador de Prova no Processo Seletivo Contínuo - PSC 2024 - Etapa 3, cujas provas serão aplicadas no dia 10 de dezembro de 2023, que o cadastro e inscrição de colaboradores estará disponível a partir de quinta-feira (30), às 8h, até o preenchimento de cerca de 200 vagas.

