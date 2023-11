Defensoria abre inscrições para estágio no Amazonas

Manaus/AM - O Polo Médio Amazonas está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio que visa o preenchimento de três vagas e formação de cadastro reserva, na Defensoria Pública do Amazonas para atuar no município de Itacoatiara. As inscrições podem ser feitas, presencialmente, nos dias 29 e 30 (quarta e quinta-feira), na sede do Polo, localizada na Rua Borba, nº 2233, bairro Pedreiras. Os aprovados receberam bolsa-auxílio no valor de R$ 1.251,65 e auxílio-transporte de R$ 198.

O processo seletivo é voltado para estudantes de nível de superior de qualquer área de formação, matriculados entre o 3º e o 8º período, em qualquer instituição pública ou privada, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para se inscrever, os interessados devem comparecer na unidade nesta quarta e quinta-feira (29 e 30), das 8h às 14h, munidos com os documentos pessoais com foto. O edital também pontua que os candidatos devem residir no município de Itacoatiara, local onde o estágio será exercido.

Duas etapas

A seleção será feita em duas etapas: a primeira será a prova escrita (discursiva), que vai ser aplicada no dia 19 de dezembro, das 9h30 às 12h, na Faculdade Metropolitana de Manaus – Unidade de Itacoatiara (rua Monsenhor Joaquim Pereira, Centro). A segunda etapa será a de entrevistas com os candidatos mais bem posicionados.

Jornada de trabalho

A jornada de atividade será 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias, no período da manhã durante o funcionamento da DPE-AM. Aos aprovados, será oferecida uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.251,65 e auxílio-transporte de R$ 198.

O estágio terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Mais informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas na sede da unidade, em Itacoatiara, ou através do e-mail: [email protected].