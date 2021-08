UEA divulga vagas para Mestrado em Matemática; confira

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ofertará 10 vagas para o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat). As inscrições podem ser feitas no período de 8 de setembro a 25 de outubro.

O Profmat é um programa de mestrado semipresencial na área de matemática com oferta nacional. É formado por uma rede de Instituições de ensino superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (Capes) e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Poderão inscrever-se no exame professores em exercício da docência de matemática das redes pública ou privada, portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação em qualquer área, respeitando-se as normas de cada instituição associada.

Para mais informações, acesse o edital do Programa por meio do link abaixo.