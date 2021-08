Com 17 mil vagas, Cetam abre inscrições hoje para cursos gratuitos no Amazonas

Os interessados podem acessar o site oficial do Cetam para realizar as inscrições. Ao todo são 17 mil vagas ofertadas, sendo 1 mil para cada curso. Mas é preciso ficar atento, pois o prazo para tentar uma das vagas termina às 23h59 desta segunda-feira.

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre hoje (30), a partir das 8h, as inscrições para 17 cursos profissionalizantes que serão ministrados na modalidade on-line.

