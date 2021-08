Hospitais Universitários oferecem tratamento para sequelas da Covid-19

Hospitais universitários do Brasil têm oferecido tratamentos para os sintomas pós-covid com o intuito de promover a reabilitação física, cognitiva e psicossocial do paciente, diz a médica intensivista do HC Renata Beltrão.

De acordo com a Agência Brasil, entre as sequelas deixadas pela doença estão: dor nas articulações, falta de ar, ansiedade e depressão. Os hospitais nas cidades como Brasília, Rio Grande do Norte, Pernambuco e em Rio Grande do Sul são alguns que oferecem apoio multidisciplinar para atender os pacientes acometidos pelas sequelas deixadas pelo novo coronavírus.