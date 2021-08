Trio é preso com 110 kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Três homens, de 50, 30 e 22 anos, foram presos neste sábado (28), com com 110 Kg de drogas, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram localizados após denúncia anônima informando que um caminhão teria descarregado tabletes de drogas em uma rua no mesmo bairro. Ao chegar no local, um dos homens foi encontrado com um saco contendo 30 quilos de entorpecentes. Em seguida, o restante do material ilícito foi descoberto.

O trio foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).