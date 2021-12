UEA divulga edital de seleção para Residência em Enfermagem; veja

Manaus/AM - O Programa de Residência em Enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas (PSPREnf/UEA) divulga o edital de seleção para admissão nas áreas de Enfermagem Obstétrica, Neonatal e Urgência e Emergência. As inscrições podem ser efetuadas até 26 de janeiro de 2022, por meio do preenchimento de formulário disponível em https://www1.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=69166 São oferecidas 14 vagas aos enfermeiros que desejam se especializar nessas áreas. O curso tem duração de 24 meses com a implementação de bolsa-salário subsidiadas pelo Ministério da Saúde. Para mais informações, confira o edital abaixo; Clique para baixar arquivo





