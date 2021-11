UEA divulga edital de seleção para Mestrado em Ciências Humanas; veja

Manaus/AM - O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas (PPGICH/UEA) divulga edital para processo seletivo de novos alunos. As inscrições iniciam no dia 11 de novembro e encerram no dia 23 de novembro.

No total, serão ofertadas 24 vagas, distribuídas entre os núcleos de Manaus e Tefé. O processo seletivo é totalmente on-line e será realizado em cinco etapas: homologação das inscrições, prova escrita de conhecimento específico, prova de proficiência em língua estrangeira, avaliação do anteprojeto de pesquisa e arguição virtual do anteprojeto de pesquisa. A previsão de início das aulas é 15 de março de 2021.

Em virtude da pandemia por COVID-19, a coordenação do programa poderá fixar data posterior à prevista no Edital para realização da matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo. O Edital pode ser encontrado no link abaixo: