UEA divulga análises de matrícula do Vestibular e SIS 2020; confira

Manaus/AM - O resultado das Análises de matrícula institucional, referentes à 1ª chamada do Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020, acesso 2021, 2ª etapa foi divulgado nesta sexta-feira (19) pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As listas com os resultados das análises estão disponíveis no portal da UEA nos links em anexo.

Vestibular: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4501

SIS: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4521