UBS fluvial faz quase 20 mil atendimentos em um ano de serviço no Amazonas

Manaus/AM - Neste dia 14 de outubro, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Lígia Loyola chegou à marca significativa de 19.423 atendimentos realizados em 91 comunidades rurais do município de Parintins. Construída com recursos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga e com contrapartida da Prefeitura de Parintins, a UBS fluvial tem realizado seu trabalho percorrendo as regiões do interior levando atendimento médico, de enfermagem, odontologia, nutrição, assistência social, laboratório, testes rápidos entre outros serviços.

Durante os primeiros meses da pandemia do coronavírus, a unidade de saúde esteve ancorada na rampa do mercado onde foi transformada em unidade referência para síndromes respiratórias atendendo os sintomáticos das comunidades rurais, ou residentes na área central de Parintins. Nesse período, foram 3.862 pessoas atendidas.

O secretário de Saúde Clerton Rodrigues falou do trabalho excepcional que a UBS fluvial tem realizado em serviço às comunidades. "Não há dúvida que a população dessas 91 comunidades rurais sente-se melhores assistidas com esse serviço inaugurado há exatamente um ano atrás. Isso mostra o compromisso da Prefeitura de Parintins com o homem do interior, levando o serviço de qualidade para todas as regiões da nossa zona rural", ressaltou.

A diretora da UBS fluvial Adna Batalha falou também do empenho de toda a equipe em levar o melhor em nível de saúde para os ribeirinhos. Ela lembra que até um parto já chegou a ser realizado na Unidade Fluvial, atendimentos de urgências e emergências, procedimentos cirúrgicos pequenos, entre outros serviços de relevância. Adna agradeceu a oportunidade reiterando a renovação do compromisso com a saúde pública.