TRE-AM aprova pedido de reforço das tropas federais para nove municípios

Manaus/AM - Em decisão tomada durante sessão desta terça-feira (16), o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), acatou a necessidade de pedir tropas reforço de forças federais para garantia da segurança durante as eleições deste ano em nove municípios. A medida foi adotada após a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informar ter baixa capacidade para enviar tropas a todos os municípios.

Com a justificativa da PM, o tribunal deverá solicitar apoio do Ministério da Defesa para o envio de tropas federais para o Amazonas. Esse tipo de solicitação já ocorre há anos no estado.

A decisão indicou que o reforço de tropas federais deverá ser enviado para nove municípios: Atalaia do Norte, Autazes, Guajará, Maraã, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.