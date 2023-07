Transmissão da última noite do Festival de Parintins encanta torcedores em Manaus

Manaus/AM - Torcedores dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido se reuniram, neste domingo (02), para acompanhar a transmissão da última noite do 56º Festival de Parintins. Evento aconteceu no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, a partir das 20h45 e encerrou na madrugada desta segunda-feira (03).

A programação alternativa é gratuita para os brincantes no período do Festival na Ilha Tupinambarana. Este ano, pela primeira vez, o Estado também transmitiu a Festa dos Visitantes no Largo.

A Laiane Pereira, 22, trouxe a pequena Ana Clara, de 1 ano, para ver de pertinho o espetáculo. Torcedora do boi Garantido, ela fez questão de vestir a filha com as cores da sua maior paixão.

“É o boi que escolhe a gente, né? Não tinha como ser diferente agora. E vim apresentar o boi para ela. Eu quero mesmo passar essa experiência para minha filha, de conhecer a cultura e a nossa história”, disse.

Com informações da assessoria