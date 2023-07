Garantido leva trajetória de lutas e glórias na última noite do Festival de Parintins

Manaus/AM - Na terceira e última noite do 56º Festival Folclórico de Parintins, o boi-bumbá Garantido, que mais uma vez foi o primeiro a entrar na arena do Bumbódromo de Parintins, no interior do Amazonas, fez uma viagem sentimental na trajetória de lutas e glórias do Boi do Coração na testa. A apresentação emocionou os torcedores da baixa do São José, que estão na expectativa de levar o título de campeão deste ano. A apuração ocorre nesta segunda-feira (03).

Paulinho Faria, Emerson Maia, Maria Ângela e Dona Xanda (mãe de Lindolfo Monteverde) foram alguns dos importantes personagens do bumbá celebrados nesta noite. Toadas como “Mapinguari”, de 1997, e Coração de Batuqueiro, de 2004, clássicos encarnados, emocionaram a galera do boi vermelho e branco.

O diretor de arena do bumbá Garantido, Telo Pinto, explicou o motivo do bumbá relembrar momentos importantes ao longo da história do Boi do Povão.

“Para marcar a tradição do Garantido. O Garantido é Por Toda a Vida e se é por Toda Vida tem que sempre resgatar suas tradições e relembrá-las. O nosso espetáculo é focado, principalmente, na tradição do nosso boi-bumbá, lá da Baixa, lá do São João. Um Festival realmente muito nostálgico para todos nós. E o Garantido está preparado para ser campeão do Festival”, disse Telo.

A agremiação montou um cenário que reviveu o terreiro onde nasceu o Garantido e tablados usados como palco nos primeiros Festivais, além de ‘acender’ lamparinas para recordar as ruas de Parintins no início do boi

Com informações da assessoria