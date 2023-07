Barco escolar naufraga no Amazonas

A embarcação prestava serviços para a Secretaria de Educação e Cultura de Manacapuru, que informou que não havia crianças embarcadas no momento do naufrágio, somente o comandante e outras pessoas que ajudam no serviço.

Um barco escolar bateu em um tronco e naufragou em Manacapuru, na sexta-feira (30). De acordo com os tripulantes, a embarcação estava estava saindo para buscar crianças na Zona Rural do município. Não houve registro de vítimas.

