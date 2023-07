Governador do Amazonas anuncia estudo para ampliar Bumbódromo em Parintins

Manaus/AM - Ao destacar o sucesso do 56º Festival Folclórico de Parintins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a realização de estudos para ampliação do Bumbódromo, palco da disputa entre Caprichoso e Garantido.

“Qualquer detalhe que a gente for fazer, principalmente em se tratando de uma obra grande como a que nós pretendemos, preciso estudar com a Prefeitura, preciso conversar com Caprichoso e Garantido, conversar com os artistas para que a gente faça um projeto que dê as condições dos bois fazerem sua apresentação”, disse o governador do Amazonas.

O objetivo é ampliar a capacidade da estrutura, que hoje comporta cerca de 25 mil pessoas. No entanto, o governador não deu detalhes sobre o estudo.

Este domingo (02) é o terceiro e último dia de apresentações dos bumbás e a estimativa é que 120 mil pessoas tenham visitado a Ilha Tupinambarana, durante toda esta edição.