Trabalhador em situação de escravidão é resgatado durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Uma pessoa que estava em um barraco alojada em situação de trabalho análoga à de escravo foi resgatado, nesta segunda-feira (20), durante operação Tamoiotatá em Humaitá, no sul do Amazonas. A fiscalização apreendeu ainda 118,4 metros cúbicos de madeira ilegal em um ramal no distrito de Realidade.

A operação, criada para combater as queimadas e desmatamento ilegal, envolve policiais militares, bombeiros, policiais civis, agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Força Nacional.

No local havia um equipamento de pulverização para limpeza ilegal de áreas desmatadas. A fiscalização abordou ainda o caseiro da propriedade, sem encontrar os possíveis responsáveis pelo desmatamento e queimadas ilegais. As investigações continuam.

Os bombeiros também combateram pequenos focos de incêndio nas proximidades.

Queimadas urbanas

As equipes da operação Tamoiotatá também foram acionadas para o combate a um incêndio em vegetação de médias proporções em um terreno ao lado de residências e da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Humaitá. O fogo foi controlado sendo utilizados cerca de 3.000 litros de água para uma área queimada de aproximadamente 900 metros quadrados.



Operação

Desde o início de abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal nos municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea. A operação é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias estaduais de Meio Ambiente e Segurança Pública (SSP-AM).

Durante os cinco primeiros meses de operação, foram apreendidos animais domésticos, madeira serrada e veículos que realizavam o transporte irregular de materiais ilícitos.